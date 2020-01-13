В Ленинском районе полицейские задержали водителя уборочной машины, грубо нарушающего ПДД

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Полицейские остановили указанное транспортное средство. Во время общения правоохранители предположили, что водитель находится в состоянии опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения подтвердило предположение сотрудников Госавтоинспекции.Полицейские собрали административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».Транспортное средство направили на специализированную стоянку.В дальнейшем установлено, что водитель 1977 года рождения ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Мужчине было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, и он был лишен водительского удостоверения.В отношении водителя по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.Сотрудники полиции напоминают, что с 1 июля 2015 года повторное (в течение года после истечения срока предыдущего наказания) управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования считается уголовным преступлением. Такие водители привлекаются к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и наказываются штрафом до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами сроком до 480 часов, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. При этом все санкции сопровождаются запретом занимать определенные должности на срок до трех лет, т.е. лишением права управления транспортными средствами на этот срок, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области