В «Курумоче» произошла задержка авиарейса «Самара-Ларнака» авиакомпании «Россия»

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В ходе подготовки борта к вылету примерно в 6.45 обнаружены трещины на переднем стекле второго пилота.В настоящее время данное воздушное судно находится в аэропорту «Курумоч».После выявления поломки был вызван дополнительный борт из Москвы «Внуково», который прибыл в аэропорт Курумоч в 12.55 для отправки пассажиров к месту назначения.Пассажиры вылетели дополнительным судном в 14 часов 16 минут. Задержка вылета составила 06 часов 16 минут. На рейс зарегистрировано 168 пассажиров, из них детей до 12 лет – 21, до 2 лет – 2.Причина задержки поздняя подготовка рейса.Пассажиры обеспечены напитками и едой.В Куйбышевскую транспортную прокуратуру, ЛОП в аэропорту г. Самары, а также АО «Международный аэропорт «Курумоч» жалоб не поступало.Информация о задержке авиарейса направлена Санкт-Петербургскому транспортному прокурору для проведения проверки и решения вопроса о привлечении эксплуатанта к административной ответственности по ст. 14.1.2 КоАП РФ, передает пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры.