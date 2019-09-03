В «Курумоче» произошла задержка авиарейса «Самара-Ларнака» авиакомпании «Россия»
3 сентября 2019 16:40
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В ходе подготовки борта к вылету примерно в 6.45 обнаружены трещины на переднем стекле второго пилота.
В настоящее время данное воздушное судно находится в аэропорту «Курумоч».
После выявления поломки был вызван дополнительный борт из Москвы «Внуково», который прибыл в аэропорт Курумоч в 12.55 для отправки пассажиров к месту назначения.
Пассажиры вылетели дополнительным судном в 14 часов 16 минут. Задержка вылета составила 06 часов 16 минут. На рейс зарегистрировано 168 пассажиров, из них детей до 12 лет – 21, до 2 лет – 2.
Причина задержки поздняя подготовка рейса.
Пассажиры обеспечены напитками и едой.
В Куйбышевскую транспортную прокуратуру, ЛОП в аэропорту г. Самары, а также АО «Международный аэропорт «Курумоч» жалоб не поступало.
Информация о задержке авиарейса направлена Санкт-Петербургскому транспортному прокурору для проведения проверки и решения вопроса о привлечении эксплуатанта к административной ответственности по ст. 14.1.2 КоАП РФ, передает пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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