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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Кургане ребёнок погиб из-за взрыва старого мобильного телефона

3 июля 2019 15:00
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Ребёнок ставил эксперименты — пытался подключить телефон к сети при помощи батареек и проводов.
Ребёнок погиб из-за взрыва телефона в одном из общежитий Кургана на улице Тельмана. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, семилетний мальчик обнаружил старый аппарат у дедушки в гараже и решил разобрать его.

По данным Лайфа, мальчик этой осенью должен был пойти в школу. В комнате с телефоном он находился один, хотя дома были отец и старшая сестра. Ребёнок ставил эксперименты — пытался подключить телефон к сети при помощи батареек и проводов. Аппарат взорвался, мальчик погиб от осколочного ранения.

На место ЧП выехали сотрудники полиции, МЧС и газовой службы Курганской области. Газовики вскоре после проверки уехали, поскольку следов взрыва газовоздушной смеси обнаружено не было. У общежития остаются врачи и правоохранители. 
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