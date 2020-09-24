В Кургане мужчину убило выброшенной из окна дверью

141

Мужчину в Кургане убило упавшей на него с пятого этажа дверью, выброшенной рабочими промпредприятия, передает ТАСС. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Курганской области в отношении двух рабочих одного из промышленных предприятий Кургана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В результате действий рабочих погиб 42-летний мужчина. По данным следствия, 22 сентября текущего года, осуществляя работы по спуску строительного мусора в одном из помещений предприятия, в нарушение норм безопасности, приняв самостоятельное решение, двое рабочих выкинули из окна пятого этажа деревянную дверь, которая упала на находящегося внизу мужчину", - говорится в сообщении.

В результате полученной черепно-мозговой травмы мужчина спустя непродолжительное время умер в больнице. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба СК СКР по Курганской области