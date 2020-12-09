В Кремле прокомментировали кражу оборудования с самолета «Судного дня»

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Кража оборудования из «самолета Судного дня» в Таганроге будет расследована и будут приняты меры, чтобы этого снова не повторилось. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 9 декабря, передают "Известия".

Представитель Кремля не уточнил, в чьем ведении находилась охрана самолета, однако подчеркнул, что после инцидента необходимо сделать соответствующие выводы относительно обеспечения сохранности имущества на борту.

Ранее в этот же день стало известно о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по статье «Кража». Заявленный ущерб составляет 1 млн рублей, но эта сумма может быть неокончательной, так как в настоящий момент проводятся следственные действия и устанавливается точное количество похищенного оборудования.

О том, что самолет Ил-80, или «самолет Судного дня», находившийся в Таганроге на плановый работах по модернизации, обокрали, стало известно 7 декабря. С борта воздушного судна пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков, пишет «Газета.ру».

Украденные детали содержали в своем составе драгоценные металлы. Именно поэтому они и стали целью грабителей, уверены в транспортной полиции Ростовской области. Стражи порядка также предположили, что совершить преступление могли сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г.М. Бериева.

Самолетами «Судного дня» начали называть в США борты, предназначенные для эвакуации военного руководства страны в случае серьезной угрозы, в том числе ядерной войны. В небе самолет должен стать командным центром. Американцы используют для этих целей борт E-4B на базе Boeing 747. В России со времен СССР таким воздушным пунктом управления войсками является Ил-80.

Фото: Александр Геншер /AVIADO.RU