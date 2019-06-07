В Красноярском районе водитель "Ларгуса" на большой скорости врезался в попутный автокран, три человека погибли

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По предварительным данным автомобиль Ларгус ехал по направлению в Тольятти со значительным превышением скорости. В попутном направлении двигался автокран. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в попутный автокран.Пострадали 7 человек, трое из них погибли. Остальные были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.Спасатели техногенного отряда деблокировали из Ларгуса двоих в тяжёлом состоянии и тела двух погибших. Для извлечения пострадавших был использован гидравлический инструмент, передает пресс-служба ПСС по Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС по Самарской области