В Красноярском районе в ДТП погиб мотоциклист из Казани
14 июля 2019 23:09
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ДТП задокументировано 14 июля, в 16:10, на 88 км автодороги «Самара – Ульяновск».
По предварительной версии, житель Казани (1986 г.р.), двигаясь со стороны Ульяновска в направлении Самары не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с попутным автомобилем Volkswagen (водитель 1955 г.р.), после чего мотоцикл отбросило на встречную полосу движения на а/м Киа (водитель женщина 1976 г.р.).
В результате ДТП мотоциклист скончался до приезда скорой помощи.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что несомненным залогом безопасности при движении в любых сложных климатических или дорожных условиях является неукоснительное соблюдение ПДД, выбор скоростного режима, действительно соответствующего обстановке, минимизация количества перестроений, использование света фар и максимальное обеспечение собственной видимости иным участникам движения. Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и осторожны на дорогах, передает пресс-служба ГИБДД Самары.
Фото: пресс-служба ГИБДД Самары
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