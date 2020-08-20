В Красноглинском районе ночью мужчина пытался ограбить магазин

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В торговую точку, где местная жительница 1988 года рождения работала продавцом, через окно пытался проникнуть мужчина и, угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет, намеревался похитить имеющуюся в кассе выручку – 20 000 рублей. Однако, злоумышленнику не удалось попасть в помещение и похитить наличность, и он спешно скрылся с места преступления.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Самары отработали на причастность к преступлению ранее судимых лиц и выяснили, что к разбойному нападению мог быть причастен житель поселка Управленческий 1987 года рождения.По данным полиции, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков. Официальных источников дохода мужчина не имел. Оперативники установили места возможного появления злоумышленника. Задержали подозреваемого на территории Красноглинского района.Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото из открытых источников