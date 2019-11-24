В Красноглинском районе Самары пострадал пенсионер в результате хлопка газа в жилом доме
24 ноября 2019 14:49
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По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел взрыв газового баллона для портативных газовых приборов (200 мл.), с последующем горением домашних вещей на площади 1 кв. м.
Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
В результате происшествия погибших нет.
Для медосмотра в больницу Пирогова направлен мужчина 1941 года рождения (ожог руки, лица).
Повреждение конструкции жилого дома не произошло. Эвакуация не проводилась, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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