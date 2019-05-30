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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Красноармейском районе на свиноферме погибли трое рабочих при чистке коллектора

30 мая 2019 19:24
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Мужчины отравились ядовитыми, токсичными парами.
В 08:40 спасатели ПСО Самарской области выехали в Красноармейский район.

Там на свиноферме в посёлке Кировский произошёл несчастный случай, унесший жизни троих человек.

По предварительным данным тридцатилетний рабочий свинофермы выполнял очистительные работы в коллекторе.

По неустановленным причинам мужчина долгое время не подавал признаков жизни, тогда двое его коллег спустились к нему в колодец на помощь. Не приняв перед этим никаких мер безопасности.

Все трое рабочих потеряли сознание, отравились ядовитыми, токсичными парами и скончались.

Для извлечения тел погибших спасатели использовали треногу с лебедкой, костюм Л1 и дыхательный аппарат.

В 12:05 работы по извлечению тел из труднодоступного места были завершены.

Выяснением обстоятельств произошедшего занимается следствие, передает пресс-служба ПСС Самарской области. 



Фото:   пресс-служба ПСС Самарской области
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