В Красноармейском районе на свиноферме погибли трое рабочих при чистке коллектора
30 мая 2019 19:24
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Там на свиноферме в посёлке Кировский произошёл несчастный случай, унесший жизни троих человек.
По предварительным данным тридцатилетний рабочий свинофермы выполнял очистительные работы в коллекторе.
По неустановленным причинам мужчина долгое время не подавал признаков жизни, тогда двое его коллег спустились к нему в колодец на помощь. Не приняв перед этим никаких мер безопасности.
Все трое рабочих потеряли сознание, отравились ядовитыми, токсичными парами и скончались.
Для извлечения тел погибших спасатели использовали треногу с лебедкой, костюм Л1 и дыхательный аппарат.
В 12:05 работы по извлечению тел из труднодоступного места были завершены.
Выяснением обстоятельств произошедшего занимается следствие, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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