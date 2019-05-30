В Красноармейском районе на свиноферме погибли трое рабочих при чистке коллектора

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В 08:40 спасатели ПСО Самарской области выехали в Красноармейский район.Там на свиноферме в посёлке Кировский произошёл несчастный случай, унесший жизни троих человек.По предварительным данным тридцатилетний рабочий свинофермы выполнял очистительные работы в коллекторе.По неустановленным причинам мужчина долгое время не подавал признаков жизни, тогда двое его коллег спустились к нему в колодец на помощь. Не приняв перед этим никаких мер безопасности.Все трое рабочих потеряли сознание, отравились ядовитыми, токсичными парами и скончались.Для извлечения тел погибших спасатели использовали треногу с лебедкой, костюм Л1 и дыхательный аппарат.В 12:05 работы по извлечению тел из труднодоступного места были завершены.Выяснением обстоятельств произошедшего занимается следствие, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области