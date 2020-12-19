В Кошкинском районе нетрезвую автомобилистку задержали за нарушение ПДД

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Во время несения службы в Кошкинском районе сотрудники территориальной Госавтоинспекции остановили автомобиль Лада 219060 под управлением женщины 1968 года рождения.

В ходе сбора административного материала стражи правопорядка выявили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Нарушительница от управления транспортным средством была отстранена, в отношении нее вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, но женщина от прохождения процедуры отказалась.

При установлении личности выяснилось, что местная жительница в сентябре 2020 года уже привлекалась к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

Для дальнейшего разбирательства нарушительница была доставлена в территориальный отдел полиции, а транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

В настоящее время группой дознания ОМВД России по Кошкинскому району возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.