В Кинельском районе произошло страшное ДТП, унёсшее жизни двух человек
25 июля 2020 21:44
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По предварительным данным примерно в 18:30 на 12 км автодороги Обводная г.Самара от "Урал" до "Самара-Волгоград", 27-летний водитель, управляя "десяткой", ехал со стороны Волгограда в направлении автодороги М5 Урал. Выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком Даф под управлением 48-летнего водителя.
В результате ДТП погибли водитель и 25-летний пассажир автомобиля Лада 219110.
Уважаемые водители Госавтоинспекция напоминает, что выезд на встречную полосу движения — это одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения.
Практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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