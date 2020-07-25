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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Кинельском районе произошло страшное ДТП, унёсшее жизни двух человек

25 июля 2020 21:44
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27-летний водитель, управляя
Сегодня на территории Кинельского района произошло страшное ДТП унёсшее жизни двух человек.

По предварительным данным примерно в 18:30 на 12 км автодороги Обводная г.Самара от "Урал" до "Самара-Волгоград", 27-летний водитель, управляя "десяткой", ехал со стороны Волгограда в направлении автодороги М5 Урал. Выехав на полосу встречного движения,  столкнулся  с  грузовиком Даф под управлением 48-летнего водителя.

В результате ДТП погибли водитель и 25-летний пассажир автомобиля Лада 219110.

Уважаемые водители Госавтоинспекция напоминает, что выезд на встречную полосу движения — это одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения.

Практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.


Фото:   пресс-служба ГУ МВД Самарской области


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