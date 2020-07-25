В Кинельском районе произошло страшное ДТП, унёсшее жизни двух человек

171

По предварительным данным примерно в 18:30 на 12 км автодороги Обводная г.Самара от "Урал" до "Самара-Волгоград", 27-летний водитель, управляя "десяткой", ехал со стороны Волгограда в направлении автодороги М5 Урал. Выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком Даф под управлением 48-летнего водителя.В результате ДТП погибли водитель и 25-летний пассажир автомобиля Лада 219110.Уважаемые водители Госавтоинспекция напоминает, что выезд на встречную полосу движения — это одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения.Практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области