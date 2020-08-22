В Кинеле полицейские задержали злостного нарушителя ПДД

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Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что автолюбитель ответил отказом.По данным полицейских, водитель - 37-летний местный житель ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление, за которое в 2016 году был приговорен судом к обязательным работам на срок 250 часов с лишением права управления транспортным средством на 3 года.Сотрудники ДПС доставили задержанного в территориальный отдел полиции. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку.Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области