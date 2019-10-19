В Кинель-Черкасском районе охранников «Транснефти», патрулировавших нефтепровод, побили и лишили телефона и бинокля ночного видения

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Четверо неизвестных — мужчин плотного телосложения в масках и темной одежде — напали на группу ведомственной охраны и с применением насилия, «не опасного для жизни и здоровья», отобрали служебный мобильный телефон Texet TM-513R и бинокль ночного видения.Потерпевшие — жители Оренбургской области, старший охранник ведомственной охраны отряда «Бугурусланский» компании «Транснефть-Охрана» г-н Грицаненко и его коллега, специалист того же подразделения Кудеров В.С. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж» и разбирается в обстоятельствах кражи бинокля и мобильника.