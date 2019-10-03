В Кемерово женщина похитила ребенка из роддома
3 октября 2019 16:31
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Пропажу ребенка заметили, когда отец малыша пришел навестить супругу и сына, говорится в сообщении пресс-службы МВД.
В поисках младенца мужчина выбежал на улицу и заметил подозрительную женщину, которая несла в руках малыша, завернутого в большую куртку, сообщила Ирина Волк.
По ее словам, отец ребенка догнал похитительницу и вернул сына в роддом, однако злоумышленница скрылась.
Позднее ее задержали полицейские на автовокзале города Ленинска-Кузнецкого, куда она приехала из Кемерово.
Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».
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