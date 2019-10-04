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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Казахстане врачи вместо реанимации отправили новорожденного в холодильник

4 октября 2019 22:15
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Врачи в Атырау (на западе Казахстана) подозреваются в том, что они поместили в холодильную камеру новорожденного ребенка, в результате чего он скончался, сообщил заместитель председателя агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, передает РИА Новости.

"Сотрудники здравоохранения, призванные соблюдать клятву Гиппократа, подозреваются в убийстве новорожденного ребенка путем помещения его в холодильную камеру. По результатам специальных оперативных мероприятий установлено, что младенец после рождения по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был живой. После подачи ребенком признаков жизни врачи, при наличии реальной возможности, вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать", - сообщил Кабдула на брифинге в пятницу.

По его словам, "одной из причин таких действий врача послужили заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы".

Кабдула добавил, что "подозреваемые заключены под стражу, расследование продолжается".

Расследование проводится по статье "Убийство", подозреваемым может грозить до 20 лет лишения свободы.

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