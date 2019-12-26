В Камышлинском районе "семерка" на "Встречке" столкнулась с КАМАЗом

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Одно из ДТП произошло в 08:00 в Камышлинском районе.Водитель 1944 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2107, двигаясь по автодороге М-5 «Урал» со стороны города Самара в направлении Уфы на 1166 км не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком КАМАЗ 5490.В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ 2107 и пассажирка 1964 года рождения от полученных травм скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области