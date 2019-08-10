В Камышлинском и Кинельском районах губернии введен карантин по бешенству
10 августа 2019 21:24
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На территории села Камышла и поселка Комсомольский нельзя проводить выставки кошек и собак, выводки и натаски собак. Также в данных населенных пунктах запрещается продавать домашних животных и вывозить их с подкарантинной территории.
Ограничительные мероприятия будут действовать с 7 августа по 7 октября.
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