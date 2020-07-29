В Калининграде автомобиль посреди улицы ушёл под асфальт. Видео

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На кадрах видно, что авто поворачивало на парковку у одного из зданий, после того, как транспортное средство наехало на яму, оно начало уходить под асфальт.Уточняется, что всё произошло на Тенистой Аллее, за рулём автомобиля "Рено Сандеро" находилась 50-летняя женщина. Оказавшиеся по близости прохожие помогли ей выбраться из машины.По словам очевидцев, на месте провала яма была несколько дней и из неё сочилась вода. Позже появилось видео, как машину с помощью специальной техники достали из ямы, дорогу на этом участке временно перекрыли.Фото: VK / Типичный Калининград / Лайф