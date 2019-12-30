В Испании произошел взрыв в церкви
30 декабря 2019 23:35
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Пострадавших доставили в ожоговое отделение, трое из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, причиной инцидента мог стать взрыв пиротехники или пороха, сама церковь не пострадала.
На место происшествия направили десять бригад скорой помощи и два медицинских вертолета. С ранеными и их близкими работают психологи.
Фото: twitter.com/A.Moreno/iz.ru
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