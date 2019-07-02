В Иркутской области найдены живыми четверо из 17 пропавших без вести
2 июля 2019 16:59
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— Из 17 пропавших без вести в результате паводка четверо найдены живыми, — цитирует представителя ведомства ТАСС.
По словам собеседника агентства, на данный момент неизвестна судьба ещё 13 человек, в том числе одного ребёнка.
Напомним, в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Подтопленными оказались четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах. Жертвами паводка стали 18 человек. За медицинской помощью обратилось более 1,3 тысячи человек, почти 200 из них потребовалась госпитализация. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье.
Фото: VK / ГУ МЧС России по Иркутской области/life.ru
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