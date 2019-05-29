В ИК № 13 осужденный подозревается в даче взятки

32

По версии следствия, 24 апреля 2019 года осужденный через посредника передал 11 тысяч рублей сотруднику колонии за передачу телефона и алкогольной продукции.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области