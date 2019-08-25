В Харькове обрушился автомобильный мост
25 августа 2019 23:30
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Как сообщает Нацполиция Харьковской области, это случилось сегодня утром. К счастью, никто не пострадал. Движение транспорта по мосту закрыли, однако автомобилисты проезжают по уцелевшей части на свой страх и риск.
По словам местных жителей, дыры в сооружении появились несколько дней назад, однако власти не обращали на них внимание.
Видео здесь.
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