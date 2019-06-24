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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Германии два истребителя столкнулись в небе

24 июня 2019 22:55
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На месте крушения одного из летательных средств найдены останки.
Два истребителя Eurofighter потерпели крушение после столкновения в Германии, передает life.ru. Инцидент произошёл на озере Флеезензее в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания во время выполнения учебного полёта, сообщает Spiegel.

Оба пилота смогли катапультироваться, однако живым найден лишь один. На месте крушения одного из летательных средств найдены останки. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в полиции города Нойбранденбург.

Причины столкновения истребителей уточняются. 
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