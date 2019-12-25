В Эвенкийском районе Красноярского края произвел жесткую вертолет Ми-8

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Инцидент произошел в селе Байкит. Машина авиакомпании "Красноярские авиалинии" направлялась на Юрубченское месторождение, но упала при взлете.Всего на борту находилось от 24 человек, включая троих членов экипажа.По предварительным данным, у воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.Причиной случившегося мог стать снежный вихрь.Обстоятельства ЧП выясняются.