В Елховском районе столкнулись микроавтобус Ивеко и автомобиль Ларгус
2 ноября 2019 21:01
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По предварительным данным полиции, при повороте к селу Елховка произошло столкновение микроавтобуса Ивеко и автомобиль Лада Ларгус. С места ДТП попутным транспортом в лечебное учреждение доставлены 8 несовершеннолетних и 1 взрослый сопровождающий.
В настоящий момент медицинская помощь никому не требуется.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, обеспечили сохранность места ДТП, установили и опросили очевидцев.
По факту ДТП проводится проверка, ппередает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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