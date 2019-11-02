В Елховском районе столкнулись микроавтобус Ивеко и автомобиль Ларгус

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По предварительным данным полиции, при повороте к селу Елховка произошло столкновение микроавтобуса Ивеко и автомобиль Лада Ларгус. С места ДТП попутным транспортом в лечебное учреждение доставлены 8 несовершеннолетних и 1 взрослый сопровождающий.В настоящий момент медицинская помощь никому не требуется.На месте происшествия работали сотрудники полиции, обеспечили сохранность места ДТП, установили и опросили очевидцев.По факту ДТП проводится проверка, ппередает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.