Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 24 сентября, 01:47
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/09:
USD 63.95
0.1
EUR 70.28
-0.32
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Екатеринбурге пропал журналист URA.ru

23 сентября 2019 22:15
117
Днем Поздеев выехал из дома на дежурство в новостной бригаде. На работу он так и не явился, после чего перестал выходить на связь.
В Екатеринбурге пропал журналист URA.ru Александр Поздеев, сообщило издание, а также подтвердили РБК в ГУ МВД по Свердловской области.

«Сейчас в территориальный отдел внутренних дел направилась супруга Александра в присутствии его коллег из URA.ru, чтобы написать заявление по поводу его таинственного исчезновения», — сообщил РБК руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, правоохранительные органы проведут необходимые мероприятия для поиска журналиста и отработают различные версии его исчезновения.

В Следственном комитете по Свердловской области РБК сообщили, что по факту исчезновения журналиста организована доследственная проверка. «Днем 23 сентября 2019 года, ориентировочно в промежутке с 14 до 15 часов, мужчина выехал из дома на работу, с этого времени информации о его местонахождении нет, телефоны, по которым с ним можно было бы связаться, отключены», — сообщили в СК.


Как рассказал в беседе с РБК коллега пропавшего Андрей Гусельников, днем Поздеев выехал из дома на дежурство в новостной бригаде. На работу он так и не явился, после чего перестал выходить на связь.

«Он работал в обычной дежурной бригаде, не занимался расследованиями. Он сидел на потоке новостей, поэтому предположить то, что он стал кому-то мстить, очень сложно», — заявил Гусельников. По его словам, у Поздеева маленькие дети и супруга, «которой он оставлял записки на холодильнике», алкоголем и наркотиками он не злоупотреблял, вел здоровый образ жизни.

URA.ru и СК также распространили приметы журналиста и попросили очевидцев сообщать о его возможном местонахождении.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
23 сентября 2019  22:47
Если вина полицейских будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Если вина полицейских будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.   Закон
115
23 сентября 2019  21:23
Дело о захвате активов московско-самарской компании «Проектный офис», выросшей на обломках страховой группы «Компаньон», слушается сейчас судом Красноглинского района.
Экс-замминистра строительства Самарской области проходит свидетелем по делу о рейдерском захвате
Дело о захвате активов московско-самарской компании «Проектный офис», выросшей на обломках страховой группы «Компаньон», слушается сейчас судом... Закон
167
23 сентября 2019  16:14
Ей передали 24 тысяч рублей за беспрепятственную сдачу экзамена на право управления маломерными судами.
Сотрудница ГУ МЧС СО отстранена от занимаемой должности за получение взятки через посредника
Ей передали 24 тысяч рублей за беспрепятственную сдачу экзамена на право управления маломерными судами. Закон
191
23 сентября 2019  15:18
Криминальный авторитет по кличке Лом приказал бандитам обворовать дом певца Михаила Круга.
Круга пришли грабить по приказу криминального авторитета, выяснил СК
Криминальный авторитет по кличке Лом приказал бандитам обворовать дом певца Михаила Круга.   Закон
214
20 сентября 2019  23:35
Инцидент произошел во вторник: при задержании браконьеры из КНДР напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия.
В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР
Инцидент произошел во вторник: при задержании браконьеры из КНДР напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из... Закон
495
20 сентября 2019  22:52
До обжалования приговора осужденный на 3,5 года Устинов будет находиться под подпиской о невыезде
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
До обжалования приговора осужденный на 3,5 года Устинов будет находиться под подпиской о невыезде  Закон
480
20 сентября 2019  21:25
Подозреваемый — 28-летний Саламкан Джентимиров, сын авторитетного члена диаспоры Бекхана Джентимирова.
Представитель чеченской диаспоры попался на вымогательстве 1 млн рублей
Подозреваемый — 28-летний Саламкан Джентимиров, сын авторитетного члена диаспоры Бекхана Джентимирова.  Закон
517
Весь список
Происшествия
23 сентября 2019  22:15
Днем Поздеев выехал из дома на дежурство в новостной бригаде. На работу он так и не явился, после чего перестал выходить на связь.
В Екатеринбурге пропал журналист URA.ru
Днем Поздеев выехал из дома на дежурство в новостной бригаде. На работу он так и не явился, после чего перестал выходить на связь.  Происшествия
116
23 сентября 2019  17:39
На учениях под Оренбургом две БМД рухнули с высоты 1,5 км
По данным источника, военные нарушили технику безопасности: дело в том, что сбрасывать технику и десант можно при скорости ветра до 8 м/с, а в тот день порывы... Происшествия
185
23 сентября 2019  15:04
В результате столкновения скончался и сам виновник происшествия, и трое его сверстников.
Украинский подросток угнал у деда авто и устроил ДТП с четырьмя жертвами
В результате столкновения скончался и сам виновник происшествия, и трое его сверстников.  Происшествия
212
Весь список
Криминал
23 сентября 2019  09:33
В Отрадном задержали серийную квартирную воровку Она работала мастером по маникюру и «декоративному оформлению» бровей и ресниц.
В Отрадном задержали серийную квартирную воровку
Она работала мастером по маникюру и «декоративному оформлению» бровей и ресниц. Криминал
209
22 сентября 2019  12:03
В Ставропольском районе у мужчины нашли почти 870 г конопли
В Ставропольском районе у мужчины нашли почти 870 г конопли
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Криминал
388
21 сентября 2019  10:49
В Безенчукском районе вор похитил из машины аккумулятор и инструменты
В Безенчукском районе вор похитил из машины аккумулятор и инструменты
Он открыл автомобиль, подобрав ключ к замку. Криминал
390
Весь список


Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
393
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
335
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
549
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
367
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
852
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
408
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1082
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
756
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
994
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1168
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
590
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2452
Весь список

Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке выступит поэт Максим Замшев
В Самаре пройдет открытый областной конкурс молодых исполнителей «Союз талантов Поволжья»
В Самаре впервые пройдет Чемпионат Высшей лиги по регби-7
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные