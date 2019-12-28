В Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности
28 декабря 2019 17:25
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Ранее в пресс-службе авиаперевозчика РИА Новости сообщили, что при выполнении рейса Екатеринбург - Симферополь на борту самолета сработал датчик неисправности одной из систем. Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт "Кольцово". На борту находились 149 человек.
"Рейс U6-2931 Екатеринбург - Симферополь вернулся в аэропорт вылета. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт "Кольцово" без ограничений принимает и отправляет воздушные суда", - сказали в пресс-службе.
Посадка прошла успешно, никто не пострадал, уточнил собеседник агентства.
Фото из открытых источников
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