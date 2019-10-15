Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 15 октября, 20:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/10:
USD 64.37
0.15
EUR 70.93
0.2
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины

15 октября 2019 16:27
165
Она пропала после того, как накануне вечером, после работы, поехала показывать свой Audi Q5 потенциальному покупателю.
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой. Об этом сообщил РИА Новости руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков.

"Информация подтверждена, тело найдено. Пресс-служба ГУ МВД подтвердила", — сказал он.

В региональных главках МВД и Следственного комитета от комментариев пока воздерживаются.

Об исчезновении девушки стало известно 11 октября. Она пропала после того, как накануне вечером, после работы, поехала показывать свой Audi Q5 потенциальному покупателю.

Девушку искали полицейские и волонтеры, управление СК по Свердловской области возбудило уголовное дело об убийстве. Машину, которую она собиралась продать, в итоге нашли у перекупщиков.

Позже "Комсомольская правда — Урал" сообщила со ссылкой на источники в силовых структурах, что в Челябинске задержали трех подозреваемых в убийстве: двух мужчин и женщину. По данным издания, они представились покупателями машины, причем женщина заявила, что беременна и не сможет приехать посмотреть авто. Поэтому, пишет газета, Каторгина сама отправилась на встречу, на которой ее зарезали и закопали в окрестностях частного сектора.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Полицейские также проверяют их на причастность к другим преступлениям. 



Фото : соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
15 октября 2019  13:54
Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В Тольятти налоговый инспектор осужден за получение взятки
Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.  Закон
175
15 октября 2019  11:59
В ходе допроса вину свою в совершении преступлений он не признал.
33-летний самарец обвиняется в изнасиловании и покушении на убийство
В ходе допроса вину свою в совершении преступлений он не признал.   Закон
212
15 октября 2019  10:19
Экс-руководителю контрольно-методического отдела по экономическим преступлениям областного ГСУ угрожает до 15 лет колонии.
Сегодня в суде Октябрьского района стартуют предварительные слушания по делу полковника юстиции Веры Рабинович
Экс-руководителю контрольно-методического отдела по экономическим преступлениям областного ГСУ угрожает до 15 лет колонии.  Закон
317
15 октября 2019  09:54
Назначена проверка, которая выяснит, почему молодым людям была избрана мера пресечения, "не связанная с ограничением свободы".
Появилось видео задержания мажоров из Красноярска, забивших человека до смерти
Назначена проверка, которая выяснит, почему молодым людям была избрана мера пресечения, "не связанная с ограничением свободы".  Закон
252
15 октября 2019  09:44
Правда, в отличие от других жертв преступной группы Грака-Филимошина, эти мало чем известны.
В деле нападавших на Айвара Кинжабаева — еще трое потерпевших
Правда, в отличие от других жертв преступной группы Грака-Филимошина, эти мало чем известны.  Закон
209
14 октября 2019  22:28
В СК РФ заверили, что никакие родственные связи молодых людей не повлияют на следствие.
Задержаны мажоры, которые забили до смерти биатлониста и сняли это на видео
В СК РФ заверили, что никакие родственные связи молодых людей не повлияют на следствие.  Закон
354
14 октября 2019  18:18
В Красноярске после нескольких недель комы умер 31-летний мастер спорта по биатлону Дмитрий Сисигин
Два мажора сняли жестокое избиение биатлониста на видео, тот скончался
В Красноярске после нескольких недель комы умер 31-летний мастер спорта по биатлону Дмитрий Сисигин  Закон
350
Весь список
Происшествия
15 октября 2019  16:27
Она пропала после того, как накануне вечером, после работы, поехала показывать свой Audi Q5 потенциальному покупателю.
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Она пропала после того, как накануне вечером, после работы, поехала показывать свой Audi Q5 потенциальному покупателю.  Происшествия
159
15 октября 2019  15:51
Следователи начали доследственную проверку, направленную на установление обстоятельств случившегося.
В Самаре на 6-й просеке обнаружили тело 13-летнего мальчика
Следователи начали доследственную проверку, направленную на установление обстоятельств случившегося.  Происшествия
163
15 октября 2019  10:52
По данным СК, из-за обрушения стены погибла женщина, а причиной происшествия мог стать неисправный водонагреватель.
В зоне обрушения пятиэтажки в Приморье оказались 17 квартир
По данным СК, из-за обрушения стены погибла женщина, а причиной происшествия мог стать неисправный водонагреватель.   Происшествия
194
Весь список
Криминал
13 октября 2019  12:50
В Отрадном задержали группу наркоторговцев
В Отрадном задержали группу наркоторговцев
В состав ОПГ входили шесть человек. Криминал
446
13 октября 2019  10:36
В Саратове сегодня пройдет прощание с убитой девятилетней девочкой
В Саратове сегодня пройдет прощание с убитой девятилетней девочкой
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца.  Криминал
5098
11 октября 2019  14:34
Тело девочки нашли в ста метрах от собственного дома, в гаражном кооперативе, там люди устроили импровизированный мемориал.
В Саратове на место убийства 9-летней Лизы несут цветы и игрушки
Тело девочки нашли в ста метрах от собственного дома, в гаражном кооперативе, там люди устроили импровизированный мемориал.   Криминал
476
Весь список


Видео
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
245
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
359
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
690
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
526
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
478
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
747
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
976
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1584
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1104
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1354
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1546
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
987
Весь список

Мероприятия
Волейбольный клуб «Нова» встречается со своими болельщиками
В музее "Детская картинная галерея" откроется «Выставка про мальчишек»
На аэродроме «Гвардейцы» состоятся демонстрационные полеты беспилотных аппаратов самолетного и вертолетного типа
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные