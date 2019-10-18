В Екатеринбурге клиент банка получил пулю, пытаясь остановить грабителя

119

— Один из посетителей предпринял попытку задержать нападавшего, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Как отмечается, свой замысел преступнику реализовать всё же не получилось. Его скрутили сотрудники частного охранного предприятия, прибывшие по сигналу тревоги. Задержанным оказался мужчина по имени Виталий 1982 года рождения.На месте преступления работает полиция и сотрудники Следственного комитета.Фото: pixabay