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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка

4 января 2020 20:31
119
У девочки от укусов опухла нога.
В Екатеринбурге енот напал на посетителей контактного зоопарка, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал E1.

Животное укусило за ногу восьмилетнюю девочку и вцепилось в инструктора заведения.

"Мы в панике начали двигаться к выходу, все инструкторы (их было трое) помогали своей коллеге выбраться из зубов хищного животного, вокруг нас было полно енотов, но за ними уже никто не следил", — рассказала изданию старшая сестра пострадавшего ребенка.

По словам собеседницы портала, зоопарк разделен на три комнаты, в которых сидят еноты. В двух из них находились взрослые особи, которые вели себя спокойно, когда посетители гладили, кормили и снимали их на видео. В третьей комнате были "малыши", один из которых и напал на ребенка.

У девочки от укусов опухла нога. Семья пострадавшей намерена обратиться в прокуратуру.



Фото:   соцсети 
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Комментарии


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