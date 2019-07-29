В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

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«Продавщица заподозрила их в этом и попыталась воспрепятствовать. Один из них стрелял по продавщице из игрушечного пистолета. Когда женщина закрыла двери магазина, одному из мальчиков удалось убежать. Стрелявший по продавщице был старшим из ребят», — отметил представитель свердловского МВД.В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, после чего будет проведена соответствующая работа с мальчиками и их родителями. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут «обоснованное решение». «Скорее всего тот, кто поднял пистолет будет поставлен на профилактический учет», — сообщил Горелых.Он добавил, что до этого инцидента дети постоянно заходили в этот магазин, и его работники подозревали мальчиков в воровстве игрушек.