В Дубовом Умёте ночью горел частный дом

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В 01:54, 20 ноября, поступило сообщение о пожаре по адресу: Волжский район, село Дубовый Умёт, ул. Советская, д. 70.По прибытии пожарно-спасательных подразделений, по повышенному рангу "Пожар №2", установлено, что горит частный дом на площади 200 м.кв.В 02:46 объявлена локализация пожара.В 03:40 пожар был ликвидирован.Погибших и пострадавших нет.Для ликвидации пожара привлекались 40 человек личного состава и 15 единиц техники.Причина пожара уточняется, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧ