В Дубовом Умёте ночью горел частный дом
6 ноября 2019 15:16
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В 01:54, 20 ноября, поступило сообщение о пожаре по адресу: Волжский район, село Дубовый Умёт, ул. Советская, д. 70.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений, по повышенному рангу "Пожар №2", установлено, что горит частный дом на площади 200 м.кв.
В 02:46 объявлена локализация пожара.
В 03:40 пожар был ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет.
Для ликвидации пожара привлекались 40 человек личного состава и 15 единиц техники.
Причина пожара уточняется, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧ
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