В Домодедово грабители вырвали у мужчины сумку с пятью миллионами рублей. Видео
16 декабря 2019 15:28
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— Мужчина догнал правонарушителей, однако один из них ударил его несколько раз по голове, после чего потерпевший прекратил преследование. Общий ущерб составил пять миллионов рублей, — рассказала начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.
Полицейские просмотрели записи с камер и задержали злоумышленника по месту проживания в городе Реутове, им оказался 27-летний фитнес-тренер из Волгоградской области. Соучастника пока ищут, его личность устанавливается.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж", ему может грозить до семи лет тюрьмы, суд принял решение поместить мужчину под стражу.
Видео ГУ МВД России по Московской области.
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