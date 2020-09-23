В Дагестане возбудили уголовное дело о халатности после побега через подкоп шести заключенных

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Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о халатности после побега шести заключенных, передает РБК. Об этом региональное управление СК сообщило на своем сайте.



«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении. Следователи устанавливают виновных должностных лиц колонии, их привлекут к ответственности.



По версии следствия, 22 сентября шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии, которая расположена в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сделали подкоп, через который совершили побег.



В СК указали, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения руководством колонии своих должностных обязанностей.



Ранее сообщалось, что подкоп был обнаружен при обходе контрольно-следовой полосы. После подсчета осужденных был выявлен факт отсутствия шести из них. Личный состав сводного отряда УФСИН был поднят по тревоге, выставлены разыскные посты, разосланы ориентировки по сбежавшим заключенным.



Как сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники, сбежали один уроженец Таджикистана и пятеро уроженцев Дагестана. Четверо из них отбывали наказание за наркотические преступления, а двое — за убийства.







Фото: Следственный комитет РФ