В ДТП в Приволжском районе пострадали четверо

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ДТП произошло 26 июля в Приволжском районе. Водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», следовал по автодороге "Осинки-Приволжье", не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель и два пассажира были госпитализированы, еще одному пассажиру было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.