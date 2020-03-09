В ДТП в Красноглинском районе пострадали женщина и ребенок

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8 марта вечером в Красноглинском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека.Водитель-женщина.1965 г.р., управлял автомобилем Лада 219220 Калина, следовала по Красноглинскому шоссе со стороны п. Управленческий в направлении п. Мехзавод, в районе строения № 130 при выполнении поворота налево, не убедилась в безопасности выполняемого маневра. Она столкнулась с автомобилем ВАЗ 21120, под управлением водителя 1999 г.р., который следовал в попутном направлении, выполняя обгон. В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Лада 219220 Калина 1965 г.р., с места ДТП доставлена в больницу и несовершеннолетний пассажир автомашины ВАЗ 21120 - девочка 2004 г.р., (находилась сзади, пристегнута ремнем безопасности). Пострадавшая госпитализирована, сообщает облМВД.