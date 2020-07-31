В ДТП в Кинельском районе пострадали двое

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Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Лада 211540», следовал со стороны с. Домашка в направлении с. Спиридоновка, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота», под управлением мужчины 1971 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля «Лада 211540», они были госпитализированы, сообщает облМВД.