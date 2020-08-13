В ДТП на пересечении Молодогвардейская/Полевая в Самаре пострадали взрослый и ребенок

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ДТП произошло сегодня, 13.08.2020, около 7:55. По предварительным данным, водитель - мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем Шевроле, двигаясь по улице Молодогвардейская со стороны Маяковского в направлении Полевой, подъезжая к пересечению улиц Молодогвардейская и Полевая, при повороте налево нарушил пункт 13.4 ПДД РФ, в результате чего допустил столкновение с автомобилем БМВ под управлением мужчины 1984 года рождения, который двигался по улице Молодогвардейская во встречном направлении. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля БМВ и пассажир - девочка 2016 года рождения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.