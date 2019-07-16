В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов

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Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля имеет стаж вождения три года, ранее за нарушения правил дорожного движения он привлекался к административной ответственности 50 раз, в том числе за последний год 47 раз, добавляется в сообщении.



Прокурор Кунашакского муниципального района Павел Киртянов подтвердил РИА Новости, что за рулем автомобиля находился Руслан Имангулов — сын депутата собрания депутатов Кунашакского муниципального района Ильфата Имангулова.





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