В Чебоксарах ученица умерла во время ЕГЭ
29 мая 2019 18:34
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Это произошло в школе, куда ученица пришла на экзамен. Девушке стало плохо во время экзамена, на месте ей оказали экстренную медицинскую помощь две бригады скорой помощи и дежурившие на ЕГЭ медработники, однако спасти ее не удалось.
По предварительным данным, школьница страдала врожденным пороком сердца. «В настоящее время ведется служебное расследование», — подчеркнули в минздраве.
Как уточняет «РИА Новости», выпускница умерла на экзамене по математике. Она в течение часа писала работу, после чего спросила разрешения выйти.
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