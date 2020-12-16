В Чапаевске возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка после травмы в школе

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11 декабря 2020 года 9-летний мальчик скончался в больнице, куда он был госпитализирован с места жительства. По предварительным данным, смерть ребенка могла быть связана с травмой головы, полученной во время урока физкультуры в школе.

По данному факту следственным отделом по городу Чапаевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются подозреваемые, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.