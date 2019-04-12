В Чапаевске мотоциклист врезался в микроавтобус
12 апреля 2019 17:41
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По предварительной версии полицейских, мужчина превысил скорость и столкнулся с автобусом ГАЗ 32213, двигающимся в попутном направлении, под управлением 50-летнего мужчины (водительский стаж 22 года).
В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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