В Чапаевске мотоциклист врезался в микроавтобус

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По предварительной версии полицейских, мужчина превысил скорость и столкнулся с автобусом ГАЗ 32213, двигающимся в попутном направлении, под управлением 50-летнего мужчины (водительский стаж 22 года).В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области