В Безенчукском районе фиктивно зарегистрировали иностранцев

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В Безенчукском районе выявлен факт фиктивной регистрации по месту жительства иностранных граждан. По данным полицейских, 49-летний местный житель совершил регистрацию двух иностранных граждан без намерения предоставить им помещение для дальнейшего проживания. По данным сотрудников органов внутренних дел, злоумышленник ранее к уголовной ответственности не привлекался.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.За совершение данного деяния предусмотрен крупный штраф, сообщает облМВД.