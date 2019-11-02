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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Безенчукском районе фиктивно зарегистрировали иностранцев

2 ноября 2019 10:05
73
В Безенчукском районе фиктивно зарегистрировали иностранцев
Виновнику грозит штраф.

В Безенчукском районе выявлен факт фиктивной регистрации по месту жительства иностранных граждан. По данным полицейских, 49-летний местный житель совершил регистрацию двух иностранных граждан без намерения предоставить им помещение для дальнейшего проживания. По данным сотрудников органов внутренних дел, злоумышленник ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

За совершение данного деяния предусмотрен крупный штраф, сообщает облМВД.
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