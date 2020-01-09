В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

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"Восьмого января в милицию обратилась жительница деревни Черессы, которая рассказала, что ее супруг уже несколько дней не ночевал дома. Как выяснили правоохранители, в последний раз его видели в гостях у односельчанина-ремесленника, который недавно вернулся из России, где был на заработках.Сотрудники уголовного розыска проверили эту информацию и обнаружили пропавшего. Его труп находился в кресле за праздничным столом, где с 30 декабря 2019 года шло бурное застолье. Предварительно, смерть наступила ночью 6 января", — рассказал Сапроненко.По словам собеседника агентства, установлено, что между хозяином дома, где на протяжении недели проходило новогоднее застолье, и его односельчанином ночью произошел конфликт, в ходе которого хозяин ударил гостя по голове бревном. "Но из-за того, что гость сидел за столом в капюшоне, хозяин, по его признанию, не понял, что нанес серьезную травму. Прошло несколько дней, прежде чем он начал догадываться, что с гостем что-то не так. Милицию вызывать не стал", — рассказал Сапроненко.Как установила экспертиза, у мужчины 1969 года рождения имелась закрытая черепно-мозговая травма, от которой, предположительно, он и скончался. В отношении подозреваемого, хозяина дома 1966 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 147 УК Белоруссии. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.Фото: Отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома/РИА Новости