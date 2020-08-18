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В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома

18 августа 2020 22:21
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Мужчина пропал 15 августа. Он позвонил жене и сообщил, что уволился и возвращается домой, однако так и не приехал.
Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шишмаков найден мертвым, сообщили в поисково-спасательном отряде "Ангел", передает РИА Новости.

Мужчина пропал 15 августа. Он позвонил жене и сообщил, что уволился и возвращается домой, однако так и не приехал.
Ранее отмечалось, что 29-летний Шишмаков, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписывать протокол на президентских выборах.

"Все началось именно девятого числа. Когда он был в избирательной комиссии. С ним был еще один парень. <…> Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались", — рассказывал отец молодого человека.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на нем одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов, второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.

По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли. 



Фото:   РИА Новости / Антон Денисов
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Комментарии


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