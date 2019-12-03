В Белгородской области после взрыва газа обрушилась стена дома

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"Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этажи", - сказал собеседник агентства.Взрыв бытового газа произошел в 4-этажном жилом доме в Белгородской области, на улице Южная в поселке Яковлево.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали 4 человека, МЧС сообщает об одном пострадавшем.Фото из открытых источников