В Белгородской области после взрыва газа обрушилась стена дома
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"Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этажи", - сказал собеседник агентства.
Взрыв бытового газа произошел в 4-этажном жилом доме в Белгородской области, на улице Южная в поселке Яковлево.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали 4 человека, МЧС сообщает об одном пострадавшем.
Фото из открытых источников
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