В Башкирии загорелся кирпичный завод

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"Площадь пожара - порядка 6 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.По данным регионального ГУ МЧС, горит кровля одноэтажного кирпичного здания ООО "Кирпичный завод". На место происшествия направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы, также выехал начальник республиканского Главного управления МЧС России Марат Латыпов.Как пояснили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных). Пострадавших нет. Речь идет о заводе в городе Давлеканово.Там добавили, что в тушении задействовали пожарный поезд. "В ликвидации пожара задействованы 67 человек и 24 единицы техники. Организуется доставка огнетушащих веществ пожарным поездом", - сказали в ведомстве. На месте тушения развернуты три магистральные линии, подано пять стволов, работают два звена газодымозащитной службы. Причины пожара устанавливаются.Фото: МЧС России/ТАСС