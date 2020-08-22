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Площадь пожара составляет 6 000 квадратных метров.
В Башкирии загорелся кирпичный завод
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В Башкирии загорелся кирпичный завод

22 августа 2020 19:57
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Площадь пожара составляет 6 000 квадратных метров.
Кирпичный завод горит в Башкирии на площади 6 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"Площадь пожара - порядка 6 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.

По данным регионального ГУ МЧС, горит кровля одноэтажного кирпичного здания ООО "Кирпичный завод". На место происшествия направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы, также выехал начальник республиканского Главного управления МЧС России Марат Латыпов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных). Пострадавших нет. Речь идет о заводе в городе Давлеканово.

Там добавили, что в тушении задействовали пожарный поезд. "В ликвидации пожара задействованы 67 человек и 24 единицы техники. Организуется доставка огнетушащих веществ пожарным поездом", - сказали в ведомстве. На месте тушения развернуты три магистральные линии, подано пять стволов, работают два звена газодымозащитной службы. Причины пожара устанавливаются.



Фото:    МЧС России/ТАСС 
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