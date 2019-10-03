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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Балашихе школьник убил девочку из параллельного класса

3 октября 2019 14:43
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На допросе он заявил, что убил школьницу из-за внезапного конфликта.
Как пишет газета "Известия", задержан подросток, который во время ссоры убил девочку из параллельного класса в подмосковной Балашихе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Подмосковью в четверг, 3 октября.

Тело 15-летней школьницы с травмой головы было найдено внутри одного из заброшенных зданий в Балашихе 2 октября. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство, умышленное причинение смерти другому человеку».

Подозреваемого задержали. Им оказался ровесник девочки, подросток из параллельного класса. На допросе он заявил, что убил школьницу из-за внезапного конфликта. Подросток дал признательные показания. 
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