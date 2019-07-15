В Азербайджане умерла одна из пострадавших при падении ветки дерева у дворца Шекинских ханов

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Ранее сообщалось, что 19 человек пострадали при падении ветки 500-летнего дерева на территории резиденции Шекинских ханов в Азербайджане в воскресенье. Позже в Минздраве Азербайджана уточнили, что в происшествии пострадали двое россиян и пять сирийцев. Их состояние стабильное. Ситуацию взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев."Получившая тяжелую травму в результате трагического инцидента в Шеки Хатира Агамалиева скончалась, несмотря на усилия врачей, в центральной районной больнице", - сообщили в ведомстве.Дворец Шекинских ханов - один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Дворец был построен в 1761-1762 году, как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Фото: pixabay.com